В Киеве, на Позняках, на месте ликвидации последствий взрыва жилого дома найдено тело еще одного человека. Спасатели нашли 5 погибших. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

В 03:30 23 июня работниками ГСЧС было найдено тело погибшего мужчины, 1976 года рождения, которого опознал сосед.

Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела 5 человек: двух женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также трех мужчин 1991г.р., 1967 г.р., 1976 г.р.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 21 июня, около 10:00 в десятиэтажном жилом доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в Киеве произошел взрыв. Разрушены этажи с пятого по восьмой. По предварительным выводам, взорвалась газовоздушная смесь.