Болівія потерпає від небувалих повеней. Під водою опинився регіон Санта-Круз. Там випало понад 10 сантиметрів опадів. У регіоні підтоплені оселі, залиті дороги та понівечені десятки автомобілів.

Надзвичайники евакуюють людей. Влада на місці перекинула військових на подолання наслідків стихії. Інформацію про жертв недуги не надходило.