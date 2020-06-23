Болівія потерпає від небувалих повеней [ Редактировать ]
Болівія потерпає від небувалих повеней. Під водою опинився регіон Санта-Круз. Там випало понад 10 сантиметрів опадів. У регіоні підтоплені оселі, залиті дороги та понівечені десятки автомобілів.
Надзвичайники евакуюють людей. Влада на місці перекинула військових на подолання наслідків стихії. Інформацію про жертв недуги не надходило.
по теме
Руйнівний буревій накоїв лиха у Дніпрі
За лічені хвилини дороги Дніпра перетворилися на річки, машини зупинилися, вода піднялася майже на сімдесят сантиметрів - усього за 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів
Град та шквальний вітер: негода накоїла лиха на Західній Україні
Буря з дощем і градом заподіяли лиха і навіть призвели до одного смертельного випадку
В Індії десятки тисяч людей вимушено покинули свої домівки
Перший цього сезону циклон ударив по Індії. Буревій з дощами накрив західне узбережжя. Ураган поламав дерева, зірвав дахи з будинків, спричинив підтоплення та зсуви ґрунту
В Карпатах непогода унесла жизни трех человек
В Ивано-Франковской области из-за ухудшения погоды объявлен второй уровень опасности
Дерево полностью заблокировало улицу Киева
В Киеве, на улице Ольжича, на дорогу упало дерево