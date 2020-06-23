Північна Корея звинувачує Південну в скиданні листівок на її територію

Пропаганда повертається. КНДР відновить роботу гучномовців на кордоні з Південною Кореєю. Монтажні роботи тривають у кількох пунктах демілітаризованої зони.

У відповідь Сеул розглядає можливість знову встановити гучномовці зі свого боку. Система трансляції пропаганди з обох бокІв існувала десятки років.

Після поліпшення відносин два роки тому її демонтували, однак зараз взаємини сусідів знову напружені - Північна Корея звинувачує Південну в скиданні листівок на її територію.