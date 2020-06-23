КНДР встановить гучномовців на кордоні із Півднем [ Редактировать ]
Пропаганда повертається. КНДР відновить роботу гучномовців на кордоні з Південною Кореєю. Монтажні роботи тривають у кількох пунктах демілітаризованої зони.
У відповідь Сеул розглядає можливість знову встановити гучномовці зі свого боку. Система трансляції пропаганди з обох бокІв існувала десятки років.
Після поліпшення відносин два роки тому її демонтували, однак зараз взаємини сусідів знову напружені - Північна Корея звинувачує Південну в скиданні листівок на її територію.
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