"Это пожар": обнаженная Тина Кароль шокировала фанатов [ Редактировать ]
Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно поразила поклонников откровенным признанием, порадовала своих фанатов новым фото. Соответствующую публикацию звезда опубликовала в своем Instagram.
На снимке певица запечатлена в откровенном виде, а именно в белом боди. Оголенные части тела взволновали поклонников, они восхитились артисткой в комментариях.
"Это пожар", "Красота", "Горячо", "Тиночка, хватит нас искушать!", "Отвисла челюсть", - написали подписчики.
Напомним, ранее Тина Кароль удивила очень откровенным фото. в тот момент Лобода нарвалась на жесткую критику со стороны фанатов.
Ранее, Настя Каменских поделилась секретами стройности, а Леся Никитюк рассмешила поклонников веселым танцем.
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