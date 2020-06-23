Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно поразила поклонников откровенным признанием, порадовала своих фанатов новым фото. Соответствующую публикацию звезда опубликовала в своем Instagram.

На снимке певица запечатлена в откровенном виде, а именно в белом боди. Оголенные части тела взволновали поклонников, они восхитились артисткой в комментариях.

"Это пожар", "Красота", "Горячо", "Тиночка, хватит нас искушать!", "Отвисла челюсть", - написали подписчики.

Напомним, ранее Тина Кароль удивила очень откровенным фото. в тот момент Лобода нарвалась на жесткую критику со стороны фанатов.

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