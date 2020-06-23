Кафе і ресторанам Києва дозволили приймати гостей всередині [ Редактировать ]
Від сьогодні столична влада дозволила кафе і ресторанам приймати гостей всередині. Клієнтів із підвищеною температурою та ознаками застуди не обслуговуватимуть.
Відвідувачі мають заходити та пересуватися у закладі в масках. Також наразі заборонено проводити бенкети, відкривати дитячі кімнати та буфети самообслуговування.
по теме
Без дистанції та масок: пляжі Києва заполонили відпочивальники
У Києві за останню добу плюс 72 хворих. І як я вже говорила раніше, столиця антилідер коронавірусної статистики. Але при цьому місто живе в абсолютно докарантинному режимі.
Коронавірус в Україні: як фастфуди призвичаїлись до умов карантину
Кожна п'ята перукарня, крамниця чи ресторан порушують карантин. Минулого тижня їх перевіряла держслужба захисту прав споживачів
Україна перетнула червону лінію епідемії коронавірусу
В антилідерах Львівська, Закарпатська, Рівненська та Чернівецька області. За весь час пандемії в Україні підтверджено 38 тисяч хворих. Одужали 17 тисяч пацієнтів, померли - тисяча тридцять п'ять
У США за добу коронавірусом заразилися 30 тисяч людей
Коронавірус у світі підхопили ще 138 тисяч людей. Загальна кількість інфікованих майже дев'ять мільйонів 200 тисяч. З них понад половина - видужали, а летальних випадків понад 470 тисяч
Медики Євросоюза виходять на масштабні мітинги
З проблемами стикаються не лише українські медики. Їхні європейські колеги виходять на демонстрації, звертаючи увагу влади на такі проблеми як дефіцит засобів захисту, низькі зарплати і тяжкі умови праці