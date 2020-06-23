Без дистанції та масок: пляжі Києва заполонили відпочивальники

У Києві за останню добу плюс 72 хворих. І як я вже говорила раніше, столиця антилідер коронавірусної статистики. Але при цьому місто живе в абсолютно докарантинному режимі.