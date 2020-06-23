США приостановили выдачу рабочих виз [ Редактировать ]
Соединенные Штаты Америки приостановили выдачу некоторых категорий временных рабочих виз до конца 2020 года . Ограничения вступят в силу 24 июня.
Соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Отмечается, что указ не затрагивает тех, кто уже находится на территории Соединенных Штатов.
Указ распространяется на визы H-1B (для квалифицированных рабочих, в том числе в технологической отрасли и науке), H-2B (для сезонных рабочих, например, для сотрудников гостиниц или строительных компаний), H-4 (для супругов владельцев виз H-1B), L-1 (для руководителей, работающих в крупных корпорациях) и некоторые визы J-1 (для научных сотрудников, преподавателей и участников культурных программам и рабочих программ по обмену).
Ранее сообщалось, что Зеленский намерен отменить визы.
по теме
Трамп продлил санкции против Северной Кореи
Президент США Дональд Трамп продлил санкции против Северной Кореи еще на год
Трамп подписал новые санкции против властей Китая
Причина новых санкций - нарушение прав мусульман-уйгуров в Китае
Протесты в США: Трамп издал указ о реформе полиции
Документ предусматривает совершенствование программ аттестации и подготовки полицейских
В КНДР назвали "безнадежными" отношения с Вашингтоном
Северная Корея обвинила Соединенные Штаты в нарушении обещаний
США создали вакцину от коронавируса - Трамп
Дональд Трамп заявил о разработке вакцины от коронавируса