Соединенные Штаты Америки приостановили выдачу некоторых категорий временных рабочих виз до конца 2020 года . Ограничения вступят в силу 24 июня.

Соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп, сообщили в пресс-службе Белого дома.

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Отмечается, что указ не затрагивает тех, кто уже находится на территории Соединенных Штатов.

Указ распространяется на визы H-1B (для квалифицированных рабочих, в том числе в технологической отрасли и науке), H-2B (для сезонных рабочих, например, для сотрудников гостиниц или строительных компаний), H-4 (для супругов владельцев виз H-1B), L-1 (для руководителей, работающих в крупных корпорациях) и некоторые визы J-1 (для научных сотрудников, преподавателей и участников культурных программам и рабочих программ по обмену).

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен отменить визы.