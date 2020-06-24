Киев и 13 областей не готовы к ослаблению карантина [ Редактировать ]
По состоянию на 24 июня Киев и 13 областей не готовы к смягчению карантина. Данные регионы не соответствуют необходимым критериям. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Отмечается, что Киев не соответствует критерию динамики заболеваемости коронавирусом. На сегодня он составляет 11,55% при целевом показателе 10%.
Заболеваемость коронавирусом также превышает целевой показатель в Ивано-Франковской (18,99%), Киевской (23,23%), Тернопольской (28,66%), Закарпатской (10,78%), Одесской (58,11%), Ровенской (76,76%) и Черновицкой (11,97%) областях.
При этом четыре последних региона не соответствуют еще нескольким критериям. В частности, в Закарпатской и Черновицкой областях на 58,43% и 53,64% соответственно заполнены койко-места в больницах при норме менее 50%.
По охвату тестированием отстают Днепропетровская (23,94), Донецкая (23,30), Луганская (18,81), Николаевская (17,12) и Одесская (21,41) области при норме не менее 24 человек на 100 тысяч населения.
Ранее сообщалось, что в Киеве ослабили карантин. Также мы писали о том, что в Украине количество больных COVID-19 увеличилось втрое.
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