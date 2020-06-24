В Киевской области могут ужесточить карантин. Сделают это в том случае, если на протяжении трех дней не будет падения динамики заболеваемости коронавирусом. Сейчас в области показатель динамики составляет 23,23%. Об этом на брифинге сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Согласно данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 24 июня Киевская область не соответствует требования для ослабления карантина именно по показателю динамики заболеваемости.

Показатель по загруженности больничных коек - 22,3%, охват тестирования - 41,98%, процент выявления - 5,88%, динамика роста случаев инфицирования - 23,23%. Именно этот показатель вызывает обеспокоенность, если он не упадет три дня подряд, будем вынуждены принимать непопулярное, но ответственное решение.

Также он отметил, что всего в области заболели коронавирусом 2332 человека. При этом выздоровели уже 1147 пациентов, 47 человек умерли.

Отметим, с 22 июня в Украине действуют новые правила для смягчения карантина в регионах. Так, регионы должны соответствовать четырем критериям:

загруженность мест в больницах менее 50%;

проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;

процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%;

динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.

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