Народный синоптик Украины Наталка Диденко рассказала, что наводнения в западной Украине спровоцированы вырубкой лесов и сильными затяжными дождями. Об этом она написала на своей странице Facebook.

В связи со сложной гидрологической ситуацией на западе Украины участились злорадные комментарии, что, мол, так им и надо за вырубку лесов. Действительно, леса уничтожают жестоко, действительно некоторые местные жители безответственно и бессовестно принимают в этом участие. Но....

Синоптик считает, что из-за ливней почва так перенасыщена влагой, что срываются селевые потоки, реки выходят из берегов. Все это приводит к разрушению инфраструктуры, уничтожению человеческого имущества, скота, смерти людей.

По словам Диденко, природа не вечно может задерживать опасные процессы, независимо от лесистости. Она написала, что дожди льют, с небольшими перерывами, уже месяц, а паводки и наводнения для этих районов - явление типичное.

В частности, Диденко напомнила, что в июне 1969 года в бассейнах Днестра, Прута, Тисы наблюдался мощный паводок, который считается самым высоким. Кое-где количество осадков составлял 150-250 мм за 24 часа (это 1,5-2,5 месячной нормы осадков).

Кроме того, в мае 1970 года на территории Украинского Закарпатья произошло сильное наводнение, обусловленное интенсивными дождями, когда уровень воды в Тисе повысился на 5-6 метров. Тячев тогда затопило, прорвало дамбу, жилой фонд был поврежден на 90 процентов, погибли люди. И, как утверждает Диденко, "лесов тогда было значительно больше".

По итогу Диденко призвала украинцев не загонять всех людей "в своем воображении под одну крышу", а всем злорадствующим посоветовала "оглянуться, забрать окурок из сухой травы, убрать автомобиль с парковой зоны или детской площадки, не дышать в затылок соседу в транспорте".

Ранее сообщалось, что паводки на западной Украине смыли сотни километров дорог.