На Донбасі за добу зафіксували п'ять обстрілів за добу [ Редактировать ]
П'ять ворожих обстрілів зафіксували на сході за вчора, минулося без втрат. Поблизу Широкиного російські найманці застосували заборонені 82-гі міномети.
З гранатометів та стрілецької зброї били по околицях Старогнатівки та Хутора Вільного. За даними розвідки, протягом двох днів військовики знищили трьох та поранили двох бойовиків.
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