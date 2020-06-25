З гранатометів та стрілецької зброї били по околицях Старогнатівки та Хутора Вільного

П'ять ворожих обстрілів зафіксували на сході за вчора, минулося без втрат. Поблизу Широкиного російські найманці застосували заборонені 82-гі міномети.

З гранатометів та стрілецької зброї били по околицях Старогнатівки та Хутора Вільного. За даними розвідки, протягом двох днів військовики знищили трьох та поранили двох бойовиків.