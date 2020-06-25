Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в среду в пустыне Мохаве в штате Калифорния. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр располагался в 96 км к северо-востоку от города Риджкрест (округ Керн). Очаг залегал на глубине 3 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, 13 июня Киевщину "засыпало" градом.

Ранее мы сообщали, когда в Украине "спадет" жара.