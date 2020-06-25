В Калифорнии произошло мощное землетрясение [ Редактировать ]
Фото: землетрясение / Униан
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в среду в пустыне Мохаве в штате Калифорния. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр располагался в 96 км к северо-востоку от города Риджкрест (округ Керн). Очаг залегал на глубине 3 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
Напомним, 13 июня Киевщину "засыпало" градом.
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