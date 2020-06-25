Кабинет министров Украины назначил ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета и.о. министра образования и науки. Ранее в профильном Комитете Рады не поддержали его кандидатуру на эту должность.

Сергею Шкарлету 47 лет, он закончил Киевский политехнический институт по специальности "инженер-математик". Второе экономическое образование Шкарлет получил в финансово-экономическом институте при Черниговском технологическом институте. Там он получил и ученую степень. В 2010 году возглавил ВУЗ и стал известен как "самый молодой ректор" в Украине.

Напомним, что с марта 2020 года обязанности министра образования с марта 2020 года исполняет Любомира Мандзий. Сергей Шкарлет был одним из четырех кандидатов на должность министра, которых называл президент Украины Владимир Зеленский.