Кабинет министров Украины выделил 740 млн грн из резервного фонда для оказания помощи населению пяти западных областей и восстановления их после наводнения. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства 25 июня. Пострадавшим регионам выделяют:

Ивано-Франковская область - 480 млн грн;

Черновицкая – 30 млн грн;

Закарпатская – 30 млн грн;

Львовская – 10 млн грн.

Деньги направят на помощь местному населению и на проведение аварийных работ. Кроме того, на проведения работ в зонах стихийного бедствия выделили:

Госагентство водных ресурсов - 92 млн грн;

Госагентство лесных ресурсов – 30 млн грн;

ГСЧС - 41 млн;

Нацгвардия - 22 млн;

Нацполиция - 5 млн.

Итого из резервного фонда выделили 740 млн грн.

Ранее сообщалось, что стихия разрушила популярный курорт Буковель.