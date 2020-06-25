Кабмин выделил 740 млн грн на ликвидацию последствий наводнения [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины выделил 740 млн грн из резервного фонда для оказания помощи населению пяти западных областей и восстановления их после наводнения. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства 25 июня. Пострадавшим регионам выделяют:
- Ивано-Франковская область - 480 млн грн;
- Черновицкая – 30 млн грн;
- Закарпатская – 30 млн грн;
- Львовская – 10 млн грн.
Деньги направят на помощь местному населению и на проведение аварийных работ. Кроме того, на проведения работ в зонах стихийного бедствия выделили:
- Госагентство водных ресурсов - 92 млн грн;
- Госагентство лесных ресурсов – 30 млн грн;
- ГСЧС - 41 млн;
- Нацгвардия - 22 млн;
- Нацполиция - 5 млн.
Итого из резервного фонда выделили 740 млн грн.
Ранее сообщалось, что стихия разрушила популярный курорт Буковель.
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