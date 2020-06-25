В пяти областях западной Украины продолжается ликвидация последствий сильнейшего наводнения с 2008 года. Ивано-Франковская область пострадала от стихии больше всего. Разлившиеся реки подтопили более 10 тысяч домов в 234 населенных пунктах, разрушено 149 км автомобильных дорог и 90 мостов.

Сумма ущерба, нанесенный стихия, еще устанавливается. До 1 июля 2020 году будет организовано обследование разрушенных и поврежденных зданий и дорожной инфраструктуры для установления размеров нанесенного ущерба

Руководство Ивано-Франковской области обратилось к Кабинету министров с просьбой выделить 500 млн грн на ликвидацию последствий наводнения. Дополнительно 82 млн грн потребуется для восстановления дамб и разрушенных берегов. Вопрос о выделении этих средств из резервного фонда государственного бюджета будет рассматриваться 25 июня на внеочередном заседании Кабмина.

Для ликвидации последствий наводнения в Ивано-Франковскую область прилетела горная рота Национальной гвардии, а также 50 спецназовцев. Дополнительно прибыли 150 бойцов Нацгвардии, которые будут оказывать помощь в труднодоступных горных местах. На данный момент спасателям пришлось эвакуировать из зоны подтопления 548 человек.

По прогнозам Укргидрометцентра, паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца недели. Во всех регионах осадки постепенно прекращаются. Тем не менее, есть риск существенного повышения уровня воды в реке Днестр.

Ранее сообщалось, что Кабмин разработал план ликвидации последствий паводка.