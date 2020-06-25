Стало известно, что элитный украинский курорт Буковель очень сильно пострадал из-за проливных дождей в Карпатах. Очевидцы сообщают, что курорт затоплен и сейчас туда попросту невозможно добраться. Отмечается, что подобная ситуация произошла из-за того, что несколько местных рек вышли из берегов.

Дорога на популярный горный курорт была разрушена сразу в двух местах. Местная река, которая вышла из берегов, разрушила автодорогу Н-09 Мукачево-Рогатин. Первый аварийный участок находится в селе Татаров, а второй в селе Микуличин.

Также известно, что неподалеку от Микуличина полностью размыло мост и теперь проезд по дороге Яремче-Буковель попросту невозможен.

На видеороликах, которые люди публикуют в сети можно заметить, как часть курортных домиков стоит в воде. Мимо них текут настоящие реки, которые сбегают по центральным аллеям Буковеля.

Ранее мы писали, что Ивано-Франковская область просит на восстановление полмиллиарда гривен.