Тернопільщина потерпає від підтоплень [ Редактировать ]
Підтопленими залишаються населені пункти 4 районів Львівської області та один - Монастириський - на Тернопільщині. Загалом в обох областях підтоплені більше сотні будівель.
У селі Устя Зелене вода перелилася через дамбу та підтопила 500 гектарів сільсько-господарських угідь. Наразі рівень води у Дністрі почав знижуватись. На Львівщині з затоплених підвалів надзвичайники відкачують воду.
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