В Киеве на рынке "Троещина" вспыхнул коронавирус/ Фото: kiev.informator.ua

В Киеве на вещевом рынке "Троещина" зафиксировали вспышку коронавирусной болезни. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге в пятницу, 26 июня.

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По его словам, пять работников рынка, у которых выявили COVID-19, находятся на самоизоляции.

"Вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке "Троещина". Там подтвердили заболевание у 5 работников. Они лечатся на самоизоляции», - сообщил Кличко.

Мэр Киева добавил, что сейчас Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц инфицированных. Решение о возможности дальнейшей работы рынка будет принимать городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Ранее мы писали о том, что Киев "захлебнулся" волной коронавируса.

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