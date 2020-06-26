В Киеве на рынке вспыхнул коронавирус [ Редактировать ]
В Киеве на вещевом рынке "Троещина" зафиксировали вспышку коронавирусной болезни. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге в пятницу, 26 июня.
По его словам, пять работников рынка, у которых выявили COVID-19, находятся на самоизоляции.
"Вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке "Троещина". Там подтвердили заболевание у 5 работников. Они лечатся на самоизоляции», - сообщил Кличко.
Мэр Киева добавил, что сейчас Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц инфицированных. Решение о возможности дальнейшей работы рынка будет принимать городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.
Ранее мы писали о том, что Киев "захлебнулся" волной коронавируса.
Также сообщалось, что в Украине зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу.
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