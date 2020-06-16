В столичном сервисном центре МВД вспыхнул коронавирус [ Редактировать ]
В Киеве в одном из центров МВД зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Речь идет о сервисном центре № 8047 на ул. Большая Кольцевая, 110а.
Заведение закрыли после того, как у нескольких сотрудников выявили заболевание COVID-19.
"Лица, которые зарегистрировались в онлайн-очередь, могут получить соответствующие услуги в любом другом сервисном центре МВД в г. Киеве. О возобновлении работы сервисного центра МВД сообщим на официальном веб-сайте", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в детсаду Киева вспыхнул коронавирус.
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