В Киеве в одном из центров МВД зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Речь идет о сервисном центре № 8047 на ул. Большая Кольцевая, 110а.

Читайте также Коронавиус в Киеве: ситуация с инфекцией ухудшилась

Заведение закрыли после того, как у нескольких сотрудников выявили заболевание COVID-19.

"Лица, которые зарегистрировались в онлайн-очередь, могут получить соответствующие услуги в любом другом сервисном центре МВД в г. Киеве. О возобновлении работы сервисного центра МВД сообщим на официальном веб-сайте", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в детсаду Киева вспыхнул коронавирус.

Также мы писали о том, что в Киеве директор школы скрывала коронавирус.