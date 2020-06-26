В Закарпатье за сутки произошло два землетрясения [ Редактировать ]
В Закарпатской области за минувшие сутки, 25 июня, произошли два землетрясения, сообщает Главный центр специального контроля.
Подземные толчки были зафиксированы в Тячевском и Иршавском районах. Первое землетрясение было магнитудой 1,1 балла, второе - 2,3 балла. Эпицентры землетрясений находились на глубине около 5 километров.
Поскольку интенсивность подземных толчков была ниже предела чувствительности людей, они не несли никакой угрозы.
С начала 2020 года в Закарпатье были зарегистрированы землетрясения (магнитуда, баллов):
- 23 января - 3,0;
- 19 апреля - 3,1;
- 28 апреля - 2,7.
Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 26 июня, на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла.
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