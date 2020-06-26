В Закарпатской области за минувшие сутки, 25 июня, произошли два землетрясения, сообщает Главный центр специального контроля.

Подземные толчки были зафиксированы в Тячевском и Иршавском районах. Первое землетрясение было магнитудой 1,1 балла, второе - 2,3 балла. Эпицентры землетрясений находились на глубине около 5 километров.

Поскольку интенсивность подземных толчков была ниже предела чувствительности людей, они не несли никакой угрозы.

С начала 2020 года в Закарпатье были зарегистрированы землетрясения (магнитуда, баллов):

23 января - 3,0;

19 апреля - 3,1;

28 апреля - 2,7.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 26 июня, на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла.