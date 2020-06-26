В ночь на пятницу, 26 июня, на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает "Синьхуа.

Подземные толчки зафиксировали в уезде Юйтянь округа Хэтянь (Хотан) Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Эпицентр землетрясения был отмечен в точке с координатами 35,73 градуса северной широты и 82,33 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 10 км.

Подземные толчки незначительно ощущались в уездном городке Юйтянь. Электроснабжение, транспорт и связь функционируют нормально. Информации о пострадавших и разрушениях в ближайшем к эпицентру землетрясения месте не поступало.

Синьцзянское сейсмологическое управление уже направило рабочую бригаду в зону стихии.

Напомним, 23 июня Мексику всколыхнуло землетрясение. Эпицентр находился в 131 км к юго-востоку от города Оахака-де-Хуарес (штат Оахака).