ДБР затримало групу шахраїв-посадовців [ Редактировать ]
Непоганий улов у Державного бюро розслідувань - у Вінницький області затримали чергову групу шахраїв, що представлялися топ-посадовцями і вимагали гроші - так би мовити, "щоб не було проблем".
Ціна питання - мільйон гривень. Один говорив, що він радник президента, інший представлявся генералом СБУ у відставці, а третій - активістом антикорупційної організації. Жертва вимагання, а це місцевий бізнесмен, звернувся до правоохоронців. Тепер аферистам загрожує покарання від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
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