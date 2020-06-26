Непоганий улов у Державного бюро розслідувань - у Вінницький області затримали чергову групу шахраїв, що представлялися топ-посадовцями і вимагали гроші - так би мовити, "щоб не було проблем".

Ціна питання - мільйон гривень. Один говорив, що він радник президента, інший представлявся генералом СБУ у відставці, а третій - активістом антикорупційної організації. Жертва вимагання, а це місцевий бізнесмен, звернувся до правоохоронців. Тепер аферистам загрожує покарання від 7 до 12 років з конфіскацією майна.