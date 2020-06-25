Дело Омеляна: суд избрал меру пресечения [ Редактировать ]
В четверг, 25 июня, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в виде личного обязательства. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
Его подозревают в оформлении документов, что привело к недополучению 30,5 млн гривен в госбюджет.
Мера пресечения действует до 19 августа. В случае ее несоблюдения, она может быть ужесточена. Постановление суда обжалованию не подлежит.
По словам Омеляна, дело против него сделано "на колене".
Экспертиза по этому делу была сделана за несколько дней. В то время когда НАБУ говорит, что сложно сделать экспертизу в деле против Коломойского и других, то в моем случае это было сделано за несколько дней.
Ранее мы писали о том, что в НАБУ допросили экс-министра Омеляна.
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