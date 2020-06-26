При получении взятки в размере 250 тысяч гривен задержан глава Кировоградской облгосадминистрации Андрей Балонь. Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники.

"Задержан на взятке глава Кировоградской областной администрации Андрей Балонь, которого в день задержания Кабмин по обращению Офиса президента... уволил с должности. Ну, типа чтобы не палиться, президента не позорить. Доверенный сотрудник ОГА потребовал от начальника Госпотребслужбы области взятку в 1,8 миллиона гривен, чтобы сохранить свою должность. Деньги предназначались Главе ОГА. Но в данном случае Балоню не повезло, чиновник сообщил правоохранителям".

В четверг, 25 июня, Кабмин без объяснения причин согласовал отставку Кировоградского губернатора Андрея Балоня, назначенного президентом Зеленским в начале ноября 2019 года.

О задержании председателя одной из областных госадминистраций сообщает и Служба безопасности Украины. Имя чиновника традиционно не называется. На фото, которые опубликовала пресс-служба СБУ, можно заметить человека, внешне похожего на Андрея Балоня.

Губернатора задержали за вымогательство денег у руководителей некоторых контролирующих структур региона.

"Руководитель ОГА планировал незаконно получить от регионального представительства государственного органа в области 1,8 млн грн. Оперативники спецслужбы задокументировали получение посредником первой части неправомерной выгоды в размере 100 тыс. грн в июне 2020 года. Руководитель ОГА вместе с сообщником были задержаны во время передачи второго "транша" в сумме 250 тыс. грн".

Ранее сообщалось, что СБУ задержала главу одесской таможни.