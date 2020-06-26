"Украл - садись": Зеленский уволил главу Кировоградской ОГА [ Редактировать ]
В пятницу, 26 июня, президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации. Отметим, что накануне Балоня поймали на вымогательстве почти 2 млн грн взятки.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
"Получил несколько дней назад от Службы безопасности Украины информацию о том, что в окружении главы областной государственной администрации происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона Украины.
Закон один для всех. Поэтому когда я получил эту информацию, сразу сказал, что уволю главу облгосадминистрации. А правоохранительные органы должны заниматься всем остальным. Нет "наши - не наши", - заявил Зеленский.
Напомним, 25 июня в СБУ сообщили, что поймали председателя одного из областных госадминистраций и должностное лицо этой же ОГА на вымогательстве 1,8 млн гривен. По данным УП, задержанным оказался председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь.
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