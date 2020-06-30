У Чехії послаблення карантину відзначили ходженням по канату [ Редактировать ]
У Чехії після послаблення карантинних обмежень декому захотілося екстриму. Популярності набула стародавня фортеця неподалік Праги. Там охочі над прірвою між двома вежами - намагаються пройти канатом. Як усе відбувається та чи безпечне таке дозвілля - про це далі.
Скелі, дві вежі чеської фортеці Троскі, неподалік Праги, та канат між ними саме так розважаються місцеві екстремали. Тримаючи рівновагу, відчайдухи намагаються пройти тросом. Під ним урвище в кількадесят метрів.
Якуб Ухлір, інструктор:
Бути канатохідцем - дивовижно. Відчуття, коли ти перебуваєш на висоті між двома історичними вежами, не описати словами. Палац Троскі - фантастичне місце, визначна історична пам'ятка цього регіону. Тутешній дух ніби пронизує все довкола.
Щоб убезпечити себе від негативних наслідків екстремального хобі, сміливці перш ніж ставати на канат - обов'язково одягають спеціальні ремені безпеки. Так вони страхують себе під час падінь із висоти.
Тамтешні інструктори розповідають - на тлі епідемії коронавірусу в Чехії та запровадженого карантину люди з нетерпінням очікували моменту, коли їм знову дозволять приїхати до фортеці Троскі та стати на канат. Під час підготовки усі дотримуються протиепідемічних правил.
Якуб Ухлір, інструктор:
Ми ходимо по канатах між двох скель. Це безпечно в умовах епідемії. Ми на свіжому повітрі, тримаємо дистанцію та займаємося спортом. Нарешті - завдяки послабленню карантину - нам це дозволили.
Нині ж чеські екстремали очікують якнайшвидшого подолання спалаху COVID-19 у Чехії. І хочуть організувати масове змагання за участі кількох десятків спортсменів, щоб визначити найкращого канатохідця.
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