Одесу накрили сильні зливи та град [ Редактировать ]
Із західних областей негода пішла на південь. Сильна злива, град та вітер накрили Одесу. Затопило вулиці. Найбільше постраждала та, що веде в спальний район міста. Не оминуло і центр. Ланжеронівський узвіз перетворився на водоспад. Через потоки води зупинився транспорт. Утім, синоптики прогнозують - негода там не на довго. Вже завтра в Одесі знову буде сонячно.
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