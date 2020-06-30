Із західних областей негода пішла на південь. Сильна злива, град та вітер накрили Одесу. Затопило вулиці. Найбільше постраждала та, що веде в спальний район міста. Не оминуло і центр. Ланжеронівський узвіз перетворився на водоспад. Через потоки води зупинився транспорт. Утім, синоптики прогнозують - негода там не на довго. Вже завтра в Одесі знову буде сонячно.