В Украине открылись четыре участка для голосования по изменениям Конституции России [ Редактировать ]
В Украине открылось четыре участка для голосования по поправкам к Конституции России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российского посольства.
Участки для голосования расположены в российском посольстве в Киеве, а также в генеральных консульствах во Львове, Харькове и Одессе.
Обстановка возле российских дипломатических представительств спокойная. При этом в центре Харькова собираются радикалы, которые намерены идти к генеральному консульству РФ, где проходит голосование, чтобы блокировать его.
В Украине на консульском учете состоят больше 150 тыс. россиян, еще около 10 тыс. проживают временно.
Напомним, что 25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию и "обнулению" президентских сроков Владимира Путина. Если граждане проголосуют "за", Путин теоретически сможет руководить страной до 2036 года.
Голосование будет продолжаться неделю. Основной день голосования - 1 июля. Ожидается, что в этот день будут объявлены и первые результаты.
Ранее сообщалось, что Лукашенко хочет изменить Конституцию Беларуси.
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