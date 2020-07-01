В июле компания OnePlus представит линейку бюджетных смарт-телевизоров. Новинки порадуют не только низким ценником, но и поддержкой инновационных технологий.. Подробнее об особенностях будущих устройств рассказывает популярный украинский интернет-магазин "Цифра".

Китайский бренд

OnePlus

анонсировал новые smart TV - OnePlus TV. Ожидается выход не одного телевизора, а линейки, которая будет включать модели диагональю от 32 до 55’’, и если верить новому постеру, цена самой дешевой модели будет около 145-265 долларов. Производитель назвал такой диапазон и предложил покупателям угадать цены ТВ. Отметим, что компания пока представила только один смарт-телевизор, и он продается по цене 985 долларов (самый дешевый), что намного дороже, чем ожидаемые smart TV.

В базе данных содержится информация об устройстве диагональю 32’’ под номером 32НА0А00, а также о 43-дюймовой модели 43FA0A00. Официально в OnePlus не подтвердили названия новинок, но и исключать эти названия тоже не стоит. Новые ТВ дополнят существующую линейку смартТВ, которая представлена моделями OnePlus TV 55 Q1 и OnePlus TV 55 Q1 Pro.

Оснащение и телевизионные технологии в новых OnePLus TV

Ожидается, что новинки будут базироваться на популярной операционной системе Android TV. За производительность и четкую картинку будет отвечать процессор MediaTek.

Кроме этого, в официальном источнике компания раскрыла некоторые детали будущих устройств:

Обе ТВ-панели будут поддерживать Cinematic Display. Данная технология подразумевает 93-процентный охват цветового пространства DCI-P3. В новинках будет технология Gamma Engine, она отвечает за качественную картинку. В OnePlus о ней говорят как о комплексе средств обработки изображения, который включает супервысокое разрешение, динамическую контрастность, MEMC, сглаживание оттенков и шумоподавление. Gamma Engine должна повысить качество изображения, увеличив резкость и четкость изображения. Модели получат поддержку Dolby Vision. Эта технология оптимизирует контраст и яркость каждой сцены, повышая качество изображения. Dolby Vision создает более естественную картинку с помощью динамических метаданных. С данной разработкой вы можете увидеть цвета, которые раньше были не видны; светлые участки становятся еще светлее, а темные участки еще темнее.

Старт продаж и цена OnePlus TV

Новинки представят 2 июля на онлайн-мероприятии в Индии. Несмотря на то, что телевизоры официально еще не показали, их можно заказать на сайте Amazon India. Причем при оформлении заказа до 5 августа покупатели получат двухлетнюю гарантию от производителя (стандартная меньше). Правда, точную стоимость smart TV не сообщают, известно, что для предзаказа нужно оплатить 13 долларов. Цена будет озвучена на презентации, поэтому остается только ждать.

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