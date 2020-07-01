Общество не поймет переноса местных выборов - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Общество не поймет переноса местных выборов. Об этом Сопредседатель ""Оппозиционной платформы - За жизнь"" Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады в среду, 1 июля.
Он отметил, что идея переноса местных выборов, которые должны состояться в октябре, действительно может продвигаться властью.
"Я думаю, что чем больше будет падать рейтинг правящей партии и президента, тем больше будет разговоров, что местные выборы надо перенести, потому что власть понимает, что идет к политическому фиаско", - сказал народный депутат.
По словам Юрия Бойко, о переносе не может быть и речи.
"Я уверен, что выборы переносить нельзя. Например, в воскресенье, с соблюдением мер против распространения коронавируса, прошли выборы президента Польши. Почему у нас должны переноситься выборы, с чего бы это? Если у власти будет желание "спрятаться и убежать", то народ этого просто не поймет", - считает Сопредседатель фракции оппозиционеров.
Политик также отметил, что "украинское общество не воспринимает принудительного административного разделения общин и территорий, которую власть пытается протолкнуть".
"Власти, не интересно как будут работать школы и больницы. Ей безразлично, будут ли предоставляться людям административные и социальные услуги. Ее интересует только контроль над местными бюджетами и выборами. Люди это видит и они не согласны. Действия власти вызывают сопротивление и возмущение на местах. Получается, что власть не ускоряет децентрализацию, а срывает эту реформу. "Оппозиционная платформа - За жизнь" не согласна с такой политикой. Мы выступаем за полноценное развитие местного самоуправления. Этот вопрос не должен подстраиваться под выборы", - сказал Юрий Бойко.
Напомним, согласно данным последних соцопросов "Центра Разумкова", рейтинг "Слуг народа" стремительно падает. За два месяца партия власти потеряла более 10%. Зато растет поддержка "Оппозиционной платформы - За жизнь", которая занимает уверенное второе место. За крупнейшую оппозиционную политсилу готовы проголосовать почти 22% избирателей.
Что же касается президентских рейтингов, то Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко с уровнем поддержки в 20% уверенно выходит во второй тур.
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