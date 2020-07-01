Народная артистка Украины, певица, продюсер Наталья Могилевская решила кардинально сменить имидж. Певица предстала в образе знойной блондинки, потрясающими снимками певица поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Стоит отметить, что Наталья Могилевская стала блондинкой для mood-видео на новую песню-манифест для всех женщин "Белый самолет", которая обещает стать главным летним хитом. Режиссер и креативный продюсер видео - Герман Ненов.

Певица заинтриговала поклонников не только сменой имиджа, но и заявлением о том, что в ее жизни произошли кардинальные перемены, но какие - поклонникам остается лишь догадываться.

Да, это экспериментальный образ. Не буду скрывать, в моей жизни произошли серьезные перемены. Но я верю, что наступила белая полоса, вместе с ней родилась песня “Белый самолет” и белоснежные волосы. Это летнее, яркое, солнечное настроение. Я готовлю очень много нового материала, который всех порадует и удивит

Стоит отметить, что во время карантина певице удало выпустить "карантинный" альбом - "Любов - то велика сила", режиссером которого был тот же Герман Ненов.

Напомним, ранее Даша Астафьева поразила поклонников сменой имиджа.

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