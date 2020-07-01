Наталья Могилевская кардинально сменила имидж (фото) [ Редактировать ]
Народная артистка Украины, певица, продюсер Наталья Могилевская решила кардинально сменить имидж. Певица предстала в образе знойной блондинки, потрясающими снимками певица поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Скажите, с кем случалось психануть, подстричься или покрасить волосы во времена перемен? Да, это экспериментальный образ. Не буду скрывать, в моей жизни произошли серьёзные перемены. Но я верю, что наступила белая полоса, и вместе с ней родилась песня “Белый самолет” и белоснежные волосы, это летнее, яркое, солнечное настроение. Я готовлю очень много нового материала, который всех порадует и удивидит. #могилевская #легендаалексеевна #ясядувбелыйсамолет #белыйсамолет #женщинаблондинка
Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)
Стоит отметить, что Наталья Могилевская стала блондинкой для mood-видео на новую песню-манифест для всех женщин "Белый самолет", которая обещает стать главным летним хитом. Режиссер и креативный продюсер видео - Герман Ненов.
Певица заинтриговала поклонников не только сменой имиджа, но и заявлением о том, что в ее жизни произошли кардинальные перемены, но какие - поклонникам остается лишь догадываться.
Да, это экспериментальный образ. Не буду скрывать, в моей жизни произошли серьезные перемены. Но я верю, что наступила белая полоса, вместе с ней родилась песня “Белый самолет” и белоснежные волосы. Это летнее, яркое, солнечное настроение. Я готовлю очень много нового материала, который всех порадует и удивит
Стоит отметить, что во время карантина певице удало выпустить "карантинный" альбом - "Любов - то велика сила", режиссером которого был тот же Герман Ненов.
Напомним, ранее Даша Астафьева поразила поклонников сменой имиджа.
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