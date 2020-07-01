В Киеве ужесточили карантин: что запретили [ Редактировать ]
В среду, 1 июля, власти Киева приняли решение ужесточить карантин в столице. Ограничения касаются работы ресторанов, кинотеатров и проведения массовых мероприятий. Об этом на брифинге сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
По его словам, согласно постановлению правительства, Киев ужесточил противоэпидемические меры:
- ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22:00;
- ограничено также проведения массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - до 22:00.
"Ограничения - вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни. И город будет выполнять такое решение правительства", - отметил Кличко.
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Ранее вирусолог рассказал, когда в Украине ожидать пик коронавируса. Также мы писали о том, что Минздрав запретил снимать карантинные ограничения в 9 областях.
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