В среду, 1 июля, власти Киева приняли решение ужесточить карантин в столице. Ограничения касаются работы ресторанов, кинотеатров и проведения массовых мероприятий. Об этом на брифинге сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

По его словам, согласно постановлению правительства, Киев ужесточил противоэпидемические меры:

ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22:00;

ограничено также проведения массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - до 22:00.

"Ограничения - вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни. И город будет выполнять такое решение правительства", - отметил Кличко.

Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Ранее вирусолог рассказал, когда в Украине ожидать пик коронавируса. Также мы писали о том, что Минздрав запретил снимать карантинные ограничения в 9 областях.