За - 73 відсотки, проти - 26. ЦВК Росії почала оголошувати перші результати референдуму щодо поправок до Конституції. Поки що оброблено трохи більше ніж 1 процент протоколів - це дані з Далекого Сходу, де голосування вже завершилося. Нагадаю, зміни до Основного закону РФ дозволять Путіну залишатися при владі до 2036 року.

Уперше в історії країни волевиявлення розтяглося на тиждень. Офіційна причина - коронавірус. Пропускну спроможність дільниць обмежили, щоб уникнути юрб. У деяких регіонах громадяни заповнювали бюлетень у кузовах машин чи у дворах будинків - просто неба, і могли зробити це навіть двічі. Російські опозиційні ЗМІ писали про масове скуповування голосів. Також до виборів створили електронну систему, яка контролює активність бюджетників.