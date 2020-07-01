Місцеві вибори: мери шести міст України об’єдналися у політсилу та готові озвучити свою програму [ Редактировать ]
Партія "Пропозиція" готова озвучити свою програму, з якою йде на місцеві вибори. Це політсила, до якої увійшли мери із шести міст. Серед лідерів - очільник Дніпра Борис Філатов.
За його словами, у Дніпрі знають, як вирішувати проблеми самотужки, не чекаючи допомоги від центральної влади. І коштом місцевого бюджету. Цей приклад Філатов пропонує поширити по всій країні.
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