В Україні відсьогодні зросли пенсії. Мінімальна тепер - тисяча сімсот дванадцять гривень, тобто 65 доларів. А з грудня у Кабміні обіцяють накинути ще півсотні. Не доларів. Гривень.

Соціальним соромом назвали це в Конфедерації профспілок України. За словами її голови, щоб суттєво збільшити виплати, потрібно змінити нарахування та вивести зарплати з тіні.