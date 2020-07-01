Збільшення пенсій: Сергій Каплін назвав подію соціальним соромом [ Редактировать ]
В Україні відсьогодні зросли пенсії. Мінімальна тепер - тисяча сімсот дванадцять гривень, тобто 65 доларів. А з грудня у Кабміні обіцяють накинути ще півсотні. Не доларів. Гривень.
Соціальним соромом назвали це в Конфедерації профспілок України. За словами її голови, щоб суттєво збільшити виплати, потрібно змінити нарахування та вивести зарплати з тіні.
по теме
Заборона на виїзд за кордон: Сергій Каплін засудив нові правила для комунальних боржників
Заборгував за світло - із країни не виїдеш. Новий законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. На тих, хто не сплатив за комірне чекають нові обмеження
Пенсійна реформа в Україні: яких змін чекати пенсіонерам
Пенсійна революція. Чи житиметься українським пенсіонерам краще після новацій?
У Дніпрі за сприяння міського голови запрацюють центр для безпритульних та "Соціальний патруль"
Від медичного обстеження до прописки. У Дніпрі відкрили соціальний центр для безпритульних. Там вони можуть поїсти, прийняти душ і залишитися на ніч
Чиновниця заявила про створення власної політсили у купальнику
В Україні повним ходом іде підготовка до місцевих виборів. Напередодні про свої політичні амбіції заявила колишня заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна
Німеччина почала головування в Раді Європейського Союзу
Жодних гучних святкувань чи урочистостей. Хіба що сьогодні рівно опівночі в Берліні підсвітили Бранденбурзькі ворота, спроєктувавши на них офіційний логотип німецького головування