Американские астронавты Крис Кэссиди и Боб Бенкен в среду, 1 июля, совершили очередной выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для продолжения замены старых аккумуляторов ее солнечных панелей. Об этом сообщили в пресс-службе NASA.

Выход в космический вакуум начался в 07:13 по времени Восточного побережья США. Он длился около семи часов. Астронавты заменили еще один старый аккумулятор на опорном сегменте S6 фермы МКС, к которой крепятся солнечные панели, на новый более мощный литий-ионный, а также проложили необходимые кабели питания.

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В ходе предыдущего выхода в открытый космос с борта станции 26 июня, продолжавшегося более шести часов, Кэссиди и Бенкен демонтировали пять устаревших никель-водородных аккумуляторов, которые до последнего времени накапливали и распределяли энергию от солнечных батарей, и установили два новых литий-ионных.

Замена батарей на правой стороне фермы станции началась еще в прошлом году и была продолжена в январе. В целом обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года. Сложные ремонтные работы проводились как по правому, так и по левому борту ферменной конструкции станции.

Новые аккумуляторы были доставлены на МКС в мае японским грузовым кораблем HTV. NASA сообщило, что в июле планируется еще два выхода в открытый космос американских астронавтов для завершения работ по обновлению системы энергоснабжения МКС. В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американские астронавты Крис Кэссиди, Даглас Херли и Роберт Бенкен.

Напомним, Crew Dragon, сконструированный компанией SpaceX Илона Маска, стартовал 30 мая в 22:22 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Корабль успешно состыковался с МКС 31 мая в 17:19.

Ранее сообщалось, когда экипаж Crew Dragon вернется на Землю.