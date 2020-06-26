Когда экипаж Crew Dragon вернется на Землю: в NASA назвали дату [ Редактировать ]
Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска с американскими астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенкеном на борту вернется с Международной космической станции на Землю в начале августа. Об этом заявили в пресс-службе NASA.
"Похоже, что первая возможность отстыковаться и вернуться домой будет где-то 2 августа", – сообщил руководитель программы Стив Стич.
По его словам, прежде чем вернуться домой, Херли и Бенкен будут спать внутри пристыкованного Crew Dragon, чтобы протестировать его пригодность для проживания.
"Экипаж будет практиковаться в экипировке, аварийных процедурах и повседневных задачах", – рассказал Стич.
Напомним, Crew Dragon, сконструированный компанией SpaceX Илона Маска, стартовал 30 мая в 22:22 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9.
Корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС 31 мая в 17:19.
Ранее мы писали о том, чем занимался экипаж корабля Crew Dragon в первую неделю пребывания на МКС.
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