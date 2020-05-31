Космический корабль Маска - Crew Dragon уже стыковался с МКС. Об этом сообщает пресс-службы SpaceX.

Welcome home @AstroBehnken and @Astro_Doug! America’s two favorite dads in space have docked to the @Space_Station. https://t.co/e2KaxtW4Gf — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 31, 2020

Открытие люка между МКС и Crew Dragon запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Главной целью этого исторического полета называют проверку работоспособности систем и экипажа корабля. Астронавты пробудут на МКС от 1 до 4 месяцев.

После запуска Falcon 9 от ракеты сперва успешно отделилась первая ступень, вернувшись на Землю, а затем и вторая. Сразу после этого Crew Dragon вышел на орбиту.

Для США запуск Crew Dragon стал первым пилотируемым полетом за девять лет. После того как в 2011 году была закрыта программа Space Shuttle, астронавтов NASA на МКС доставляли российские корабли "Союз".

Напомним, Crew Dragon сконструированный компанией SpaceX Илона Маска, стартовал 30 мая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

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