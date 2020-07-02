У Санкт-Петербурзі протестували проти поправок до Конституції [ Редактировать ]
Проти поправок до Конституції Росії напередодні виступили в Санкт-Петербурзі. Кількасот людей зібралися у центрі міста. Вони вимагали скасувати обнулення президентських термінів Путіна та не вносити зміни до основного закону країни.
Протест був мирним, та згодом правоохоронці витіснили демонстрантів із площі. Кількох - затримали. Нагадаю, напередодні в Росії завершилося голосування щодо поправок до Конституції. Якщо більшість проголосує "За" - Путін зможе керувати країною до 2036 року.
Главное - это то, что я, так сказать, против того, чтобы Путин и его приспешники бесконечно продолжали свою власть в России. Более того, меня возмущает вот этот позор, который происходит с поправками в Конституцию и нарушением международных прав. И то, что происходит у нас в стране.
по теме
В Росії стартувало голосування за поправки до Конституції
Росія сьогодні "обнуляє". Там стартував референдум щодо поправок до Конституції. Зокрема, росіяни вирішуватимуть - чи забути про всі попередні президентські терміни Путіна
У Запоріжжі закликали до відмови від поліетиленових пакетів
Напередодні Міжнародного дня відмови від поліетиленових пакетів, у Запоріжжі провели акцію "Ні поліетилену!". Людям пропонують бодай на один день відмовитися від пластику, щоб сформувати нову екологічну поведінку
У Гонконгу арештували три сотні мітингарів
Для розгону демонстрантів правоохоронці застосували сльозогінний газ, водомети та перцевий спрей. Нагадаю, 30 червня парламент Китаю проголосував за безпековий закон для Гонконгу
Пугачева показала нежное видео с Галкиным
Известная певица Алла Пугачева показала милое видео
В Украине открылись четыре участка для голосования по изменениям Конституции России
25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию и "обнулению" президентских сроков Владимира Путина. Если граждане проголосуют "за", Путин теоретически сможет руководить страной до 2036 года