Якщо більшість проголосує "За" - Путін зможе керувати країною до 2036 року

Проти поправок до Конституції Росії напередодні виступили в Санкт-Петербурзі. Кількасот людей зібралися у центрі міста. Вони вимагали скасувати обнулення президентських термінів Путіна та не вносити зміни до основного закону країни.

Протест був мирним, та згодом правоохоронці витіснили демонстрантів із площі. Кількох - затримали. Нагадаю, напередодні в Росії завершилося голосування щодо поправок до Конституції. Якщо більшість проголосує "За" - Путін зможе керувати країною до 2036 року.