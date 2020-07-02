У Парижі після карантину відкрився мистецький центр Жоржа Помпіду. Перших відвідувачів - працівники зустрічали оплесками. До огляду запропонували виставку робіт американського художника Христо Явашева.

Він знаний своїми незвичними інсталяціями - обгортав у тканину берлінський Рейхстаг і міст Пон-Неф у Парижі. Крім того, відвідувачів готові приймати виставковий палац Гран-Пале і ще кілька музеїв. А з шостого липня планують відкрити Лувр.

Наталі Іанелль, відвідувачка центру Помпіду: