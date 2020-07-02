Центр Жоржа Помпіду відкрився після карантину [ Редактировать ]
У Парижі після карантину відкрився мистецький центр Жоржа Помпіду. Перших відвідувачів - працівники зустрічали оплесками. До огляду запропонували виставку робіт американського художника Христо Явашева.
Він знаний своїми незвичними інсталяціями - обгортав у тканину берлінський Рейхстаг і міст Пон-Неф у Парижі. Крім того, відвідувачів готові приймати виставковий палац Гран-Пале і ще кілька музеїв. А з шостого липня планують відкрити Лувр.
Наталі Іанелль, відвідувачка центру Помпіду:
Усім доводиться вдягати маски, але нічого не вдієш. Людей небагато. Та, думаю, незабаром буде більше, бо таку виставку складно оминути увагою. З одного боку, це не дуже безпечно, але я все одно радію, що музеї знову відчиняють.
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