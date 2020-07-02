Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,18 гривен за доллар. Курс на 41 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 3 июля установлен на таком уровне: 27,1801 гривен за 1 доллар (+0,4101 грн). При этом курс доллара на 2 июля составляет 26,7700 гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс доллара поднялся выше 27 гривен впервые с 29 апреля, когда он составлял 27,0485 гривен за доллар. А выше курс был 20 апреля - 27,2022 гривен за доллар.

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Причиной такого решения, по его словам, стало "систематическое политическое давление".