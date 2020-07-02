В четверг, 2 июля, глава парламентского комитета по вопросам финансов Данил Гетманцев заявил, что заявление главы Нацбанка Якова Смолия не несет угроз для курса гривны и сотрудничества с МВФ. Об этом сообщает "Укринформ".

"Если говорить о перспективах меморандума с Международным валютным фондом, я не вижу особых угроз ни для меморандума с Международным валютным фондом, ни для курса гривны, потому что "разгоняют измену" вокруг того, что завтра у нас будет курс по 30, 40, 50 грн, у кого насколько фантазии хватает. Я убежден, что рынки воспримут эту новость, это событие спокойно, никто не отказывается от того курса на макроэкономическую финансовую стабильность, которую ведет Национальный банк", - сказал Гетманцев.

В то же время он предполагает, что МВФ "не будет радоваться" решению Смолия.

Если говорить о позиции Международного валютного фонда, очевидно, они не будут радоваться такому решению Смолия. Но я хочу подчеркнуть, что это решение главы Национального банка, на которое мы должны адекватно отреагировать. Мы не имеем возможности не отреагировать на это решение и должны принять соответствующие меры по его выполнению.

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Причиной такого решения, по его словам, стало "систематическое политическое давление".