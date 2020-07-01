Глава НБУ подал в отставку [ Редактировать ]
Глава Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку. Причиной такого решения стало "систематическое политическое давление". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Он отметил, что своей отставкой хочет предостеречь "от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине".
"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематический политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как главы возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью НБУ и взаимодействие с другими государственными органами", - заявил Яков Смолий.
Вопрос отставки Якова Смолия с должности главы Национального банка будет рассматриваться на заседании фракции "Слуги народа". Перед этим, заявление рассмотрят на заседании профильного парламентского комитета.
Ранее Денис Шмыгаль заявил, что причин для отставки Арсена Авакова нет.
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