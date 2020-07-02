Отставка Смолия: Финкомитет поддержал постановление [ Редактировать ]
Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой, таможенной и налоговой политики поддержал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины. Теперь постановление могут рассмотреть в сессионном зале. Об этом сообщила замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.
"16 членов комитета поддержали отставку Смолия", - сказала депутат.
Кроме того, заместитель председателя комитета, депутат Ярослав Железняк отметил, что Смолия на заседании комитета не было.
Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Причиной такого решения, по его словам, стало "систематическое политическое давление".
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