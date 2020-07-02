Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой, таможенной и налоговой политики поддержал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины. Теперь постановление могут рассмотреть в сессионном зале. Об этом сообщила замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

"16 членов комитета поддержали отставку Смолия", - сказала депутат.

Кроме того, заместитель председателя комитета, депутат Ярослав Железняк отметил, что Смолия на заседании комитета не было.

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Причиной такого решения, по его словам, стало "систематическое политическое давление".