В Кирилловке с баз отдыха десятки "скорых" увозят людей с температурой [ Редактировать ]
В четверг, 2 июля, ночью с баз отдыха в Кирилловке экстренно госпитализировали людей. У больных следующие симптомы: рвота, расстройство пищеварения, рвота.
Судя по всему, на курорте произошло массовое отравление. Однако, медики не исключают, что это - коронавирус.
Отметим, что из 57 госпитализированных - 9 детей.
Отмечается, что многие из них - воспитанники днепровского клуба дзюдо "Спарта". Они приехали 1 июля в обед, ели в кафе и столовой на базе, а также заказывали пиццу из других баз.
Когда ребята с базы вызвали “скорую”, к каретам медиков начали подходить и другие постояльцы базы отдыха с других корпусов, жалуясь на такие же симптомы.
Ранее мы писали, что во Львове дети отравились газом.
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