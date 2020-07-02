В четверг, 2 июля, ночью с баз отдыха в Кирилловке экстренно госпитализировали людей. У больных следующие симптомы: рвота, расстройство пищеварения, рвота.

Судя по всему, на курорте произошло массовое отравление. Однако, медики не исключают, что это - коронавирус.

Отметим, что из 57 госпитализированных - 9 детей.

Отмечается, что многие из них - воспитанники днепровского клуба дзюдо "Спарта". Они приехали 1 июля в обед, ели в кафе и столовой на базе, а также заказывали пиццу из других баз.

Когда ребята с базы вызвали “скорую”, к каретам медиков начали подходить и другие постояльцы базы отдыха с других корпусов, жалуясь на такие же симптомы.

Ранее мы писали, что во Львове дети отравились газом.