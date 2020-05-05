Во Львове дети отравились газом [ Редактировать ]
В понедельник вечером, 4 мая, во Львове двое детей отравились угарным газом. Об этом пишет zaxid.net.
Случай произошел в квартире на ул. Кульпарковской, во Франковском районе, сообщает городское управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения.
Пострадали девочка 2010 рождения (18% карбоксигемоглобина) и мальчик 2012 рождения (11% карбоксигемоглобина). Около 22:30 их госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу. Дети находятся в состоянии средней степени тяжести.
Аварийная бригада "Львовгаз" временно прекратила подачу газа в квартиры.
По данным городского совета, с начала года во Львове произошло 34 случая отравления угарным газом, пострадали 78 человек, из них 24 - дети. Трое погибли. Все случаи отравления произошли из-за несоблюдения правил безопасности пользования газовыми приборами.
Ранее сообщалось, что во Львовской области из-за вспышки COVID-19 на карантин закрыли село.
Также мы писали о том, что в Киеве школьники отравились антисептиком.
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