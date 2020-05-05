В понедельник вечером, 4 мая, во Львове двое детей отравились угарным газом. Об этом пишет zaxid.net.

Случай произошел в квартире на ул. Кульпарковской, во Франковском районе, сообщает городское управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения.

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Пострадали девочка 2010 рождения (18% карбоксигемоглобина) и мальчик 2012 рождения (11% карбоксигемоглобина). Около 22:30 их госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу. Дети находятся в состоянии средней степени тяжести.

Аварийная бригада "Львовгаз" временно прекратила подачу газа в квартиры.

По данным городского совета, с начала года во Львове произошло 34 случая отравления угарным газом, пострадали 78 человек, из них 24 - дети. Трое погибли. Все случаи отравления произошли из-за несоблюдения правил безопасности пользования газовыми приборами.

Ранее сообщалось, что во Львовской области из-за вспышки COVID-19 на карантин закрыли село.

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