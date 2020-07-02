В Одесі опозиція назвала причину аварій у житлових будинках [ Редактировать ]
Врятувати будинки. В Одесі справжній обвал старого житла. Зараз це одна з головних проблем у місті. Чиновники мовчать, люди поневіряються без даху над головою. В ситуації розбиралися наші кореспонденти.
Віктор Кравченко мешканець будинку по вулиці Ясній в Одесі. Десятого червня пам'ятка архітектури обвалилася: з півсотні людей залишилися без житла. Інваліда дитинства та інших людей чиновники переселили на околицю міста в дитячій табір. Тут спартанські умови та... щури!
Я не получил за это время ни медицинской помощи. Нас здесь не кормят, ничего: вот просто дали крышу над головой!
Відтоді тиша, розповідає чоловік: можновладці не кажуть: чи-то будуть відновлювати житло, чи-то розселяти людей! Кравченко стверджує: на ділянку, де розташований їхній будинок, вже давно наклали оком забудовники. А комунальники роками не звертали уваги на руйнування конструкцій.
Віктор Кравченко, житель Одеси:
Все делается намеренно, планомерно и целенаправленно, я бы сказал так - по уничтожению памятника архитектуры на улице Ясная, 10.
А це вже іншій будинок - на вулиці Середньофонтанській: тут обвал стався наприкінці травня. Родина Володимира Яремчука залишилася без даху над головою. Але міська влада навіть не відселила людей. У тому, що сталося, переконаний Володимир, винні забудовники, які зводять висотки навколо старенького подвір'я.
Володимир Яремчук, житель Одеси:
По делам детей мы писали, городскому хозяйству - экспертиза даже не готова. Ну, почему - потому что зажрались - не хотят!
Від початку весни в Одесі сталося вже шість подібних обвалів - на щастя, минулося без жертв. Загалом у місті близько тисячі старих та аварійних будинків. В Одеській облраді кажуть: треба терміново рятувати житловий фонд.
Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":
К сожалению, при таком вот отношении и самое главное - при отсутствии капитального ремонте. Не текущий ремонт, не то, что делают и хватает на два года до следующего обрушения - это ремонты каких-то фасадов или ремонты крыш, или ремонты коммуникаций - это все делать нужно, но должна быть сформирована программа, городская программа, на которую надо выделять около миллиарда в год - и тогда за тридцать лет, за сорок лет мы сможем отремонтировать наш исторический центр и содержать его в нормальном состоянии.
Депутати зазначають: упритул до старих будинків - всупереч нормам будуються велетенські житлові комплекси. Тому і тріскаються стіни старих будинків. А міська влада заплющує на це очі.
Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":
А это происходит ему? Тут понятно, что предприниматели это делают, но ведь предприниматели у нас в стране - они же не работают сами по себе в вакууме. У нас есть правоохранительные органы, у нас есть городской совет, у нас есть архитектурно-строительная инспекция, у нас есть суды. А тут рука руку моет! Они все при власти слуг народа расцвели - все коррупционеры они стали просто озверевшими - выписывают любые документы, закрывают глаза на полный беспредел, только несите деньги!
Тож в облраді вважають: необхідно звести для людей нове соціальне житло. А крім того, потрібно перевірити всі будівництва в Одесі, які вже тривають або плануються, чи відповідають вони законодавству.
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