Коронавірус в Україні: оновлені дані про зараження [ Редактировать ]
За добу в Україні майже 900 нових випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень померли 12-ро людей. 505 - одужали. Найбільше інфікувань на Львівщині, Рівненщині і в Києві. Нагадаю, за час епідемії вірус підтвердили майже в 46 тисяч українців, 1185 пацієнтів померли. Через зростання кількості недужих у МОЗ запропонували нові штрафи за порушення маскового режиму. Для фізичних осіб - від 170 до 250 гривень, юросіб каратимуть суворіше.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Для власників або то закладів харчування, або то спортивних закладів або магазинів, якщо вони не дотримуються встановлених карантинних вимог і не слідкують за дотриманням маскового режиму у відповідних приміщеннях - штраф буде складати від 3 400 гривень до 5 100 гривень.
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