За добу в Україні майже 900 нових випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень померли 12-ро людей. 505 - одужали. Найбільше інфікувань на Львівщині, Рівненщині і в Києві. Нагадаю, за час епідемії вірус підтвердили майже в 46 тисяч українців, 1185 пацієнтів померли. Через зростання кількості недужих у МОЗ запропонували нові штрафи за порушення маскового режиму. Для фізичних осіб - від 170 до 250 гривень, юросіб каратимуть суворіше.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: