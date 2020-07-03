Російський референдум щодо поправок до Конституції відбувся з численними порушеннями, а його результати суперечать міжнародним зобов'язанням Росії. Таку заяву оприлюднила Європейська служба зовнішніх дій. Серед зафіксованого - примус виборців, багаторазові голосування, недотримання таємниці волевиявлення та застосування сили до журналістів.

Нагадаю, 1 липня в РФ завершився референдум щодо змін до Конституції. Майже 78 відсотків громадян підтримали "обнулення" президентських термінів Путіна. Відтак він зможе знову балотуватися на посаду у 24 та 30 роках і залишатися при владі до 2036.