За добу в Україні 876 нових заражень коронавірусом. Від ускладнень померли 27 людей. Півтисячі одужали. Найбільше інфікувань - на Львівщині, Закарпатті та в Києві. Нагадаю, за час епідемії COVID підтвердили в понад 46 тисяч українців, 1212 летальних випадків. Як заявили у Мінохорони здоров'я, до пом'якшення карантину не готові 11 областей. А в деяких регіонах через збільшення кількості хворих на коронавірус, для шпиталізації долучили лікарні так званої другої хвилі.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: