СOVID-19 в Україні: для шпиталізації долучили лікарні другої хвилі [ Редактировать ]
За добу в Україні 876 нових заражень коронавірусом. Від ускладнень померли 27 людей. Півтисячі одужали. Найбільше інфікувань - на Львівщині, Закарпатті та в Києві. Нагадаю, за час епідемії COVID підтвердили в понад 46 тисяч українців, 1212 летальних випадків. Як заявили у Мінохорони здоров'я, до пом'якшення карантину не готові 11 областей. А в деяких регіонах через збільшення кількості хворих на коронавірус, для шпиталізації долучили лікарні так званої другої хвилі.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Були лікарні другої хвилі, це лікарні, які при заповнені лікарень першої хвилі повинні були почати приймати хворих. У зв'язку з напруженою ситуацією в деяких регіонах, ми почали розгортати лікарні другої хвилі - це понад 10 тисяч ліжок по всій Україні.
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