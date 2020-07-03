Німеччина почала головування в Раді Європейського Союзу

Жодних гучних святкувань чи урочистостей. Хіба що сьогодні рівно опівночі в Берліні підсвітили Бранденбурзькі ворота, спроєктувавши на них офіційний логотип німецького головування