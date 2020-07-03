Меркель впервые надела маску [ Редактировать ]
Канцлер Германии Ангела Меркель впервые публично надела защитную маску. Соответствующее фото опубликовало издание Focus Online.
Это случилось в пятницу перед заседанием Бундесрата (палата представителей федеральных земель).
На опубликованном фото она стоит в черной маске с логотипом председательства ФРГ в ЕС рядом с премьер-министром Саксонии-Анхальт Райнером Хазелоффом.
Фото: focus.de/politik/deutschland
Ранее мы писали о том, что Меркель на полгода возглавила Евросоюз.
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